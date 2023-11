50 SFUMATURE DI CROSS

FirenzeViola.it

C'è un dato che più di tutti forse inquadra la partita di ieri sera per la Fiorentina: contro la Juventus, la squadra di Italiano ha crossato 43 volte, a cui vanno aggiunti anche i 9 calci d'angolo. In tutto oltre 50 palloni messi in area dalle fasce senza però segnare neanche un gol. Un numero incredibile riportato dal portale statistico Kickest, che dà la misura delle difficoltà di segnare della Viola.

Ma c'è di più, perché il dato di ieri va in realtà piuttosto in controtendenza rispetto alle precedenti 10 gare di Serie A in cui la Fiorentina aveva crossato 11 volte a partita, 105 in tutto se si eccettuano i calci d'angolo. Che la Fiorentina di Italiano lavori tanto, se non soprattutto, sulle fasce non è certo un mistero ma contro la Juventus la sensazione è che fosse l'unico piano messo sul piatto dai viola per provare a scardinare la difesa bianconera, senza tanti altri piani B.

Non può essere un caso che in campo ci fosse Cristiano Biraghi, che guida la classifica di ieri con 16 tentativi dalle fasce senza però essere mai riuscito a trovare un compagno libero in area. La responsabilità di questa sterilità va ricercata soprattutto nelle prestazioni delle due punte, Beltran e Nzola, mai in grado di smarcarsi dalla tenace marcatura del trio difensivo della Juventus, ma certo un po' di precisione da parte delle fasce viola c'è. Ora il Cukaricki e poi il Bologna per trasformare questo momento negativo in benzina per limitare i danni dopo tre sconfitte consecutive.