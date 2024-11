3 VITTORIE NELLE ULTIME 3 TRASFERTE. A COMO PER LA 4° GIOIA DI FILA IN A LONTANO DAL FRANCHI

FirenzeViola.it

È iniziata oggi la settimana che ci porterà al ritorno della Serie A. Alla fine di una pausa nazionali che i viola stanno vivendo da secondi in classifica, Kean e compagni saranno impegnati domenica pomeriggio contro il Como. Allo stadio Sinigaglia la formazione gigliata andrà alla ricerca del quarto successo consecutivo in campionato lontano dal Franchi. Se è vero infatti che gli uomini di Palladino stanno avendo un rullino di marcia impressionante tra le mura amiche, con zero sconfitte subite fino ad ora nell'impianto di Campo di Marte (QUI il focus di FirenzeViola.it), è da sottolineare come questa meravigliosa classifica sia anche il frutto di ottimi risultati nelle ultime sfide disputate fuori casa.

TRE SUCCESSI NELLE ULTIME TRE TRASFERTE IN SERIE A

Lecce, Genova e infine Torino. Dal successo tennistico in Salento alla doppia vittoria di "corto muso", come direbbe Massimiliano Allegri, contro rossoblu e granata. Rientrati dalla seconda sosta per la nazionali, ormai quasi un mese fa, i viola hanno avuto un cammino impeccabile, quanto meno in campionato, lontano dal Franchi. A dimostrarlo è anche la posizione in classifica visto che prima della gara con il Lecce la Fiorentina era ottava, mentre dopo la sfida dell'Olimpico-Grande Torino aveva raggiunto il terzo posto.

Considerando solo le partite giocate in trasferta la squadra di Palladino sarebbe prima a pari merito, insieme a Juventus, Inter, Napoli e Bologna, con 11 punti (media di 1,83 punti a partita) grazie a tre vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'unico ko esterno dei viola in campionato è arrivato contro l'Atalanta, la sola big affrontata dai gigliati lontano dal Franchi.

MIGLIOR DIFESA ESTERNA

Oltre che nella classifica a punti, i viola sono in cima anche nella graduatoria legata ai gol subiti in trasferta. La Fiorentina è infatti prima, insieme a Juventus e Napoli, con appena 4 reti al passivo. Tutti e quattro i gol subiti dalla squadra di Palladino fuori casa sono arrivati nelle prime due trasferte del campionato. 1-1 a Parma nella gara inaugurale della stagione e 3-2 contro l'Atalanta a Bergamo nell'unica sconfitta in Serie A di Biraghi e compagni.

Dalla gara del Castellani contro l'Empoli, terminata 0-0, la Fiorentina non ha più subito gol lontano da Firenze. Dopo il pareggio a reti bianche nel derby dell'Arno, prima gara giocata con la difesa a quattro fin dall'inizio, i viola hanno battuto 6-0 il Lecce e 1-0 Genoa e Torino. Domenica la sfida sulle rive del lago di Como contro i lariani per dare continuità a queste statistiche e continuare a sognare.