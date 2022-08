2016 giorni dopo, la Fiorentina è pronta a giocare una trasferta europea. Il ricordo fa ben sperare: nel lontano 16 febbraio 2017, la Fiorentina di Paulo Sousa sbancò Monchengladbach grazie ad una bellissima punizione di Bernardeschi al 44' del primo tempo. Anche il risultato maturato all'andata contro il Twente, ricordiamo il 2-1 in favore dei viola, può far guardare positivamente alla sfida di domani. Italiano è stato però molto chiaro durante la conferenza stampa pre partita: vietati cali di concentrazione in tutto l'arco dei 90 minuti, per evitare ciò che è successo nella gara di andata ma più in generale in tutto l'arco di questo inizio di stagione.

Un fattore che però non va sicuramente sottovalutato è il De Grolsch Veste. Il catino di Enschede sarà tutto esaurito ed ospiterà circa 30mila septtatori. Già all'Artemio Franchi, i 2000 tifosi olandesi si sono fatti sentire per tutto il match, ma domani sarà tutta un'altra storia. Anche Ron Jans, allenatore dei biancorossi, ha sottolineato più volte come il fattore ambientale potrebbe fare la differenza. Gli olandesi, infatti, cercheranno di sfruttare al meglio il vantaggio casalingo cercando di evitare quei disastrosi primi minuti giocati al Franchi.

Dall'altra parte, Vincenzo Italiano, che si appresta a giocare la sua prima trasferta europea della carriera, non è sembrato intimorito. Non perdere significherebbe tornare a disputare una competizione europea dopo cinque anni di assenza, un periodo troppo lungo se si pensa alla storia recente della Fiorentina. Per il tecnico viola e per tutta le rosa in generale, la partita di domani rappresenterebbe inoltre la chiusura di un cerchio che si è aperto la scorsa stagione con l'avvento dell'ex Spezia sulla panchina viola. Le motivazioni dunque non possono mancare.

La Fiorentina è quindi pronta per la spedizione all'Inferno, 2016 giorni dopo l'ultima trasferta europea.