14ª CON 25 PUNTI: VIOLA IN LINEA CON LE PRIME DELL'ERA COMMISSO

Che sia una casualità figlia soltanto dell'ultimo periodo nero della Fiorentina (2 punti nelle ultime sei giornate di campionato) oppure una pessima coincidenza, sta di fatto che il rendimento attuale della squadra di Italiano è in totale linea con quello che era stato il bilancio delle prime due squadre dell'era Commisso. Ovvero quella del 2019/20 - dove a fine dicembre c'era stato l'avvicendamento tra Montella e Iachini - e quella dell'anno successivo, 2020/21, quando a Iachini fece seguito Prandelli prima del ritorno nel finale di campionato del tecnico marchigiano.

I numeri in tal senso parlano chiaro: dopo le prime 23 giornate di campionato, i viola oggi sono (ed erano allora) fermi a quota 25 punti in classifica, in quattordicesima posizione e soprattutto a distanza piuttosto ravvicinata con la zona retrocessione. La gara di lunedì prossimo a Verona, in tal senso, dirà se davvero Biraghi e compagni saranno destinati a lottare fino all'ultimo per raggiungere la fatidica soglia dei 40 punti (benché ormai da anni solo in una circostanza è servito raggiungere quel dato per festeggiare la salvezza) oppure invece riusciranno a mettersi alle spalle in soli 90' tutti i fantasmi del passato.

Quello che tuttavia oggi deve accendere un campanello d'allarme è che i soli otto punti che separano i viola dai gialloblù sono un divario minore rispetto a quello che, ad esempio, poteva vantare la Fiorentina di Prandelli nel febbraio 2021: allora, con il successo per 3-0 sullo Spezia allenato proprio da Italiano, i viola si trovavano a +10 sul Cagliari terzultimo (che poi peraltro si sarebbe salvato) ma poi centrarono la salvezza solo alla 36a giornata. Ecco perché, al netto del ritorno dei playoff contro il Braga di giovedì prossimo, la trasferta al Bentegodi del 27 febbraio assume già oggi un valore preponderante.

Il rendimento della Fiorentina alla 23a giornata nell'era Commisso:

Stagione 2019/20: 14° posto, 25 punti, +6 sulla terzultima (Genoa)

Stagione 2020/21: 14° posto, 25 punti, +10 sulla terzultima (Cagliari)

Stagione 2021/22: 7° posto, 36 punti, +19 sulla terzultima (Cagliari)

Stagione 2022/23: 14° posto, 25 punti, +8 sulla terzultima (Verona)