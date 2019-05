-1 AL CDA: IL PUNTO SUL GIORNO CHE PUÒ CAMBIARE LA STORIA

A meno di 24 ore dall'inizio del Consiglio d'Amministrazione che potrebbe segnare la storia della Fiorentina, ci sono poche certezze e tanti dubbi su cosa potrà accadere. Prima di tutto sappiamo che domani, intorno alle ore 12, presso gli uffici dello stadio Franchi, si incontreranno i consiglieri della ACF Fiorentina, convocati dalla proprietà subito dopo la fine del campionato.

I Della Valle non sono attesi a Firenze e dovrebbero partecipare via conference call come accaduto nelle ultime occasioni. Possibile ma non certa la presenza del presidente esecutivo Mario Cognigni. Insieme a loro ci sarà il vice presidente esecutivo Gino Salica, il Consigliere delegato dell'Area Sport Sandro Mencucci, il Consigliere delegato Daniela Maffioletti, e i consiglieri indipendenti Borgomanero, Guglielmetti, Montagna e Panerai.

Possibile che i Della Valle presentino ai consiglieri la proposta di Rocco Commisso, dopo averla tenuta segreta fino alla fuga di notizie che ha permesso al New York Times di lanciare la news negli States, rimbalzata subito in Italia. Probabilmente verranno presentate anche le altre manifestazioni di interesse, con il fondo del Qatar legato ad Al Thani tra i possibili investitori, e il proprietario di Toscana Aeroporti Eurnekian.

Un'altra cosa certa è che i Della Valle siano stufi di essere i proprietari della Fiorentina e che prima o dopo si arriverà comunque alla cessione. Viva anche l'ipotesi di un manager esterno che curi il club in attesa della vendita, ma è una possibilità che tutti vorrebbero scongiurare vista l'importanza di avere una proprietà attiva e appassionata per raggiungere degli obiettivi e per costruire con coerenza la squadra del futuro.