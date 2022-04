ZANETTI, Potevamo pareggiare. La Viola gioca bene

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, BONAVENTURA DA IERI IN GRUPPO: E A TORINO... Buone notizie in casa Fiorentina in vista dei prossimi appuntamenti in stagione: da ieri infatti il centrocampista viola Giacomo Bonaventura ha ripreso finalmente ad allenarsi in gruppo e, salvo sorprese, farà lo stesso anche oggi, giorno della rifinitura pre-Venezia.... Buone notizie in casa Fiorentina in vista dei prossimi appuntamenti in stagione: da ieri infatti il centrocampista viola Giacomo Bonaventura ha ripreso finalmente ad allenarsi in gruppo e, salvo sorprese, farà lo stesso anche oggi, giorno della rifinitura pre-Venezia.... NOTIZIE DI FV IGOR ANCORA AL TOP, TORREIRA IL TRASCINATORE, OK IKONÈ TERRACCIANO – Spettatore nel primo tempo nella ripresa deve giusto stoppare Henry un paio di volte entrambe in fuorigioco, 6 VENUTI – Controlla a dovere Okereke che dalla sua parte raramente riesce a creare problemi. Secondo tempo di personalità, 6,5... TERRACCIANO – Spettatore nel primo tempo nella ripresa deve giusto stoppare Henry un paio di volte entrambe in fuorigioco, 6 VENUTI – Controlla a dovere Okereke che dalla sua parte raramente riesce a creare problemi. Secondo tempo di personalità, 6,5... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 16 aprile 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi