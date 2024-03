VIKTORIA PLZEN, Sconfitta in casa 1-3, ma sempre terzo

FirenzeViola.it

Battuta d'arresto per il Viktoria Plzen. Dopo una lunga striscia di vittoria consecutiva, la prossima avversaria in Conference League della Fiorentina viene sconfitta oggi per 1-3 in casa propria, dallo Slovan Liberec. La squadra che affronterà i viola si trova al terzo posto in campionato, con un buon margine di vantaggio sullo Slovacko quarto ma con non poca distanza (otto e nove punti) da Slavia Praga e Sparta Praga, rispettivamente secondo e primo in classifica.