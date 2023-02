VICARIO, Partita particolare per l'Empoli, non per me

Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli cercato anche dalla Fiorentina in passato ha rilasciato un'intervista a La Nazione di Empoli proprio sulla sfida di domenica, ed ha dichiarato: "E’ una gara particolare per l’Empoli, ma non per me. La dovremo preparare pensando che è un derby, ma anche con la consapevolezza che è una delle tante e che dovremo giocare come sempre".

Si fida di chi dice che i viola segnano poco? "La Fiorentina ha tante soluzioni, sia davanti che sugli esterni. I numeri sono fini a se stessi in questi casi, quindi non vanno guardati".

Che partita dovrà fare l’Empoli? "Dovremo giocare il nostro calcio senza snaturarci, perché è quello che abbiamo sempre fatto e che ci porterà lontano"

Sulla possibilità di andare al Bayern a gennaio? "A gennaio non c’era necessità di pensare a niente che riguardasse il mercato, sono sempre stato concentrato sull’Empoli e non voglio guardare ad altro. Tutti abbiamo un grande obiettivo da conquistare e non dobbiamo distogliere l’attenzione da quello".