Verso la Conference League, Panathinaikos in campo alle 16:00 contro il Lamia

vedi letture

Venerdì scorso a Nyon è andato in scena il sorteggio, il primo ed ultimo della fase ad eliminazione diretta, del tabellone di Conference League. Agli ottavi di finale i gigliati hanno pescato il Panathinaikos dell'ex Dragowski.

Qualificatasi agli ottavi dopo aver battuto nei play-off gli islandesi del Vikingur solamente nei minuti finali del match di ritorno, la formazione greca in campionato è terza in classifica dietro alle rivali storiche Olympiakos e AEK. I biancoverdi dopo 23 giornate sono distanti cinque punti dalla vetta e contro il Lamia, in questo turno di campionato, proveranno a dare continuità al successo per 2-1 in casa contro il Volos del 16 febbraio. Prima di affrontare i viola giovedì 6 marzo alle 18:45, la squadra allenata da Rui Vitoria scenderà in campo oggi alle 16:00 contro il Lamia e sabato 1 marzo contro il Panetolikos.