Vazquez, guanto di sfida a Gudmundsson: "L'ho marcato tante volte: spero di vincere"

Intervistato da Il Secolo XIX, il centrale del Genoa Johan Vasquez ha parlato del suo momento in maglia rossoblù e, a pochi giorni dalla trasferta di Firenze, ha parlato anche del suo primo incrocio da avversario con l'ex compagno Albert Gudmundsson. Queste le parole del genoano sul fantasista viola: "L'ho marcato tante volte in allenamento, abbiamo il vantaggio di conoscerlo bene ma sappiamo anche quanto posa essere imprevedibile. Appartiene a quella categoria di giocatori che con una giocata in un minuto possono cambiare una partita. Sarà una bella sfida, speriamo di vincerla noi".