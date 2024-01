UFFICIALE, Zanoli è un nuovo giocatore della Salernitana

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si chiude la seconda operazione in entrata della Salernitana, che ha annunciato l'arrivo di Alessandro Zanoli dal Napoli come rinforzo per la difesa: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S.C. Napoli per il trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 del difensore classe ’00 Alessandro Zanoli. Il calciatore indosserà la maglia numero 59".