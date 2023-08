UFFICIALE, Touba è un nuovo giocatore del Lecce

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Lecce rinforza ufficialmente la sua retroguardia annunciando l'acquisto di Ahmed Touba. Difensore di 25 anni nato in Francia, cresciuto in Belgio e dal passaporto algerino, arriva dai turchi dell'Istanbul Basaksehir in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Di seguito il comunicato ufficiale dei salentini in merito al suo arrivo:

"L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al concretizzarsi di alcune condizioni, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ahmed Touba dall’ İstanbul Başakşehir Futbol. Il difensore belga naturalizzato algerino (classe 98) ha già sostenuto le visite mediche presso il Centro BioLab di Cutrofiano e presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce".