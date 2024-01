FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue la marcia d'avvicinamento a Fiorentina - Udinese. I bianconeri si sono allenati stamattina concentrandosi sulla parte tattica in vista del match di domenica. Domattina è in programma la rifinitura e, a seguire, la partenza per Firenze.