UDINESE, Giannetti a disposizione già contro i viola

Lautaro Giannetti, nuovo acquisto dell'Udinese in questa sessione di calciomercato invernale dal Velez, è stato presentato stamani alla stampa, in una conferenza in cui è stato accompagnato dal dt dei friulani, Federico Balzaretti. Lo stesso dirigente bianconero ha chiarito che il Giannetti sarà a disposizione già per il match di domenica, contro la Fiorentina alle 18 al Franchi: "Giannetti porta tantissima esperienza, ha giocato 200 partite con il Velez, di cui è stato anche capitano. Può giocare in tutti e tre i ruoli dietro, ha partecipato alle Olimpiadi di Rio con l'Argentino.

Lo abbiamo ritenuto l'innesto giusto e sarà a disposizione del mister dalla gara con la Fiorentina. Va a integrarsi in una colonia sudamericana già nutrita, siamo convinti che il suo ambientamento sarà molto veloce".