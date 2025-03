Tracollo Juve. Vlahovic entra e regala un assist...a Lookman

vedi letture

A Torino, sponda bianconera, sono ore pesantissime. Lo 0-4 subito in casa dall'Atalanta ha fatto salire l'ambiente Juventus a livelli di isterismo totale. Era la sfida che poteva rilanciare la squadra di Thiago Motta per la corsa scudetto, è stata la serata che forse ha certificato la rottura insanabile tra tecnico, calciatori e tifoseria, che ha abbandonato lo Stadium già a inizio ripresa. In un contesto grottesco, ad aggiungere un ulteriore dettaglio noir è l'ingresso di Dusan Vlahovic. Panchinato per l'ennesima volta per lasciar spazio a un Kolo Muani ieri in versione ectoplasma, il serbo è entrato al posto del francese al 75', sul risultato di 0-3.

E gli sono bastati due minuti per incidere, in maniera però tragicomica: controllo sbagliato a centrocampo, gamba che slitta sul terreno bagnato e caduta goffa che diventa un incredibile assist per Ademola Lookman, che riceve il pallone schizzato dai piedi di Vlahovic, si mette in proprio e punta quello che rimane della difesa della Juventus, segnando il tombale 0-4. In un'azione, la fotografia di quanto è andato storto nell'annata del centravanti della Juventus. Che ha passato 75 minuti in panchina, uno per ogni milione pagato dalla Fiorentina tre anni (e passa fa) e con un contratto in scadenza al 30 giugno 2026. Non ha salutato i tifosi (più che altro per prendersi i fischi) ma è andato subito nello spogliatoio; è fuori dal progetto Juve, ma non da ieri sera.