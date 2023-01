TORO, Probabile 11: in campo con Adopo e Ricci

I problemi maggiori di formazione per il Toro sono a centrocampo, Juric non potrà contare sull'infortunato Lukic in vista della trasferta di Firenze: il tecnico del Torino schiererà Adopo (favorito su Linetty) e Ricci, in panchina avrà soltanto i giovanissimi Adopo, Ilkhan e Gineitis. E anche Schuurs è in forte dubbio, con l'olandese che proverà ancora durante la rifinitura a superare la botta rimediata contro lo Spezia. Se dovesse dare forfait, Buongiorno si sposterebbe in mezzo con Rodriguez braccetto di sinistra e Djidji dall'altro lato davanti a Milinkovic-Savic. Completeranno l'undici gli esterni Singo e Vojvoda con i trequartisti Miranchuk e Vlasic alle spalle di Sanabria.