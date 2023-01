TORO, Che dubbi in difesa: VMS e Schuurs out coi viola?

Ultime sul fronte Torino in vista del match di dopodomani contro la Fiorentina. Come spiega ToroNews, per i granata in porta non è in dubbio la presenza di Milinkovic-Savic dal primo minuto, mentre davanti al gigante serbo è invece da verificare la possibilità di porre Perr Schuurs al centro della difesa. L'olandese infatti è reduce da un trauma contusivo al fianco sinistro rimediato durante Torino-Spezia. Solo nelle prossime ore si scioglieranno le riserve sul suo recupero. Non ce la dovesse fare, al suo posto giocherebbe Buongiorno. Al suo fianco Djidji è favorito su Zima a destra, mentre a sinistra ci sarebbe Rodriguez.