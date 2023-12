TORINO, Ricci: "Niente vacanze. Pensiamo già ai viola"

FirenzeViola.it

All'indomani del pareggio in casa contro l'Udinese e a cinque giorni dal match del Franchi contro la Fiorentina, il centrocampista del Torino Samuele Ricci ha parlato a Torino Channel del momento dei granata, partendo proprio dall'1-1 con i friulani: " "Quello con l'Udinese è un risultato che ci sta un po' stretto. Bisognava fare qualcosa di più e creare più occasioni. Il gioco c'è stato. Abbiamo dominato quasi tutta la partita, loro hanno avuto poche occasioni e l'unica che hanno avuto è stata quella del gol dove siamo stati forse un po' troppo leggeri. Ora dobbiamo andare avanti".

A livello fisico come sta?

"Sono ancora in fase di recupero. Piano piano sto recuperando il ritmo partita. Allenamento dopo allenamento mi sento meglio, devo mettermi solo apposto fisicamente come ritmo partita, non di acciacchi perchè adesso sto bene. E torniamo a fare quello che si è fatto prima".

Manca ancora qualcosa a livello di preparazione o siete già pronti per la partita contro la Fiorentina?

"Bisogna essere pronti, la partita è tra pochissimo. Non bisogna farsi distrarre da queste mini-vacanze di Natale, stare sul pezzo e pensare alla Fiorentina".