TORINO, Retroscena sul forfait di Radonjic: il motivo

Ivan Juric dopo la sconfitta contro la Fiorentina in Coppa Italia ha parlato in conferenza rispondendo a una domanda su Radojinc, a sorpresa non convocato per Firenze. La risposta è stata questa: "Ha avuto un problema al flessore", ma in realtà dietro all'esclusione ci sarebbe altro. Secondo Tuttosport, il tecnico croato non ha gradito l'indolenza del ragazzo nel corso dell'allenamento della vigilia e per questo ha deciso di escluderlo. Una scelta tecnica dunque, che arriva anche in seguito alla prestazione negativa contro l'Empoli dove il tecnico del Toro gli aveva già concesso un'altra occasione, senza ottenere in cambio la prestazione sperata.