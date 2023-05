TORINO, Raggiunto un record che durava da 53 anni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo 53 anni il Torino vince tre trasferte di fila. Esattamente, era dall'annata 1969/1970 che i granata non riuscivano a totalizzare 9 punti in tre trasferte in maniera consecutiva. La scorsa giornata Sanabria e compagni, dopo aver vinto contro Lazio e Sampdoria, battendo per 0-1 l'Hellas Verona, hanno raggiunto il record. Ottimo momento di forma quello della squadra di Juric lontano dal Grande Torino. Al contrario, quando i granata giocano in casa faticano e non poco, a dimostrarlo nelle ultime tre partite in casa hanno totalizzato due pareggi e una sconfitta contro Salernitana (1-1), Atalanta (sconfitta per 1-2) e Monza (1-1). Domenica alle 15.00 ospite al Grande Torino ci sarà la Fiorentina, uno scontro delicato che sarà fondamentale per la corsa all'ottavo posto.