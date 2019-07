TORINO, Cairo: “Non sottovalutare Debrecen”

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - "Giovedì abbiamo un appuntamento importante, il Debrecen è una squadra assolutamente da non sottovalutare". Il presidente Urbano Cairo invita il suo Torino a tenere alta l'attenzione in vista del debutto nei preliminari di Europa League. "Mi auguro sia l'inizio di una stagione molto bella con mister Mazzarri, che è davvero bravo, e con i nostri giocatori che - ribadisce - voglio tenere tutti". Cairo parla ai microfoni di Radio 1, ospite della trasmissione 'Sabato Sport'. Il mercato, per ora, può attendere. "E' importante fare una cosa per volta - spiega il patron granata - Se le cose procederanno come mi auguro, faremo col mister i ragionamenti che abbiamo già iniziato". I tifosi granata sognano e, intanto, si fregano le mani per il rinnovo che blinda Armando Izzo. "C'erano molte pretendenti che gli ronzavano intorno, ma per me era molto importante tenerlo, come tutti gli altri giocatori che lo scorso anno han fatto un grande campionato. Per me la continuità di lavoro ha un grandissimo valore".