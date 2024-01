TOLJAN, Lesione del bicipite femorale contro i viola

FirenzeViola.it

Doppia seduta d’allenamento quest’oggi per il Sassuolo di mister Alessio Dionisi al Mapei Football Center. In mattinata - si legge nel report ufficiale del club - i neroverdi hanno svolto riscaldamento, giochi di posizione, esercitazioni tecnico-tattiche, possesso palla e partite su campo ridotto. Nel pomeriggio lavoro di forza in palestra e trasformazione in campo. Domani, giovedì 11 gennaio, squadra in campo al pomeriggio sempre presso il centro sportivo neroverde.

Gli esami strumentali effettuati a Jeremy Toljan dopo l'infortunio contro la Fiorentina hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo.