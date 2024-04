TMW, Atalanta: di nuovo in gruppo De Ketelaere

FirenzeViola.it

Come riportato dal portale Tuttomercatoweb.com l'Atalanta ritrova Charles De Ketelaere. Il trequartista belga è tornato ad allenarsi in gruppo e verrà convocato da Gian Piero Gasperini per la sfida di domenica contro il Cagliari. Difficile pensare però ad un suo impiego da titolare. Diversa la situazione di Scalvini che dovrà restare fuori fino alla sfida tra Atalanta e Empoli del 28 aprile. Il centrale classe 2003 salterà quindi la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma mercoledì 24 aprile, e il doppio confronto in Europa League contro il Liverpool.