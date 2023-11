T. MOTTA, Nzola? Potenziale top. Faremo attenzione

Fonte: TMW

Queste le parole in conferenza stampa di Thiago Motta, tecnico del Bologna, a due giorni dalla sfida di campionato contro la Fiorentina: "Portiamo grande rispetti verso tutti gli avversari. Sulla carta abbiamo giocato e giocheremo ancora contro squadre più attrezzate, noi con concentrazione e impegno massimo nell'affrontare una sfida come quella di domenica. Karlsson lo valuteremo oggi ha preso un colpo al ginocchio".

Nzola si aspettava potesse arrivare in una squadra che gioca in Europa? Cosa cambia la Fiorentina tra Nzola e Beltran?

"Nzola ha una potenzialità enorme soprattutto quando va in profondità, ha una qualità enorme, sia lui che Beltran attaccano bene la profondità possono essere pericolosi, dovremo mettere attenzione massima".

Calafiori lo ha lodato molto, si meriterebbe per lei la nazionale con Orsolini?

"Lo devi chiedere all'allenatore della nazionale, è un ragazzo fantastico, si allena bene, sono contento di averlo nel gruppo, il ritorno di Lucumi rappresenta una concorrenza importante per il gruppo".

Con la Fiorentina è una partita più speciale delle altre?

"Come ogni partita siamo attenti a pensare a quello che dobbiamo fare nel campo, per fare una grande prestazione per competere contro una squadra come la Fiorentina".

Il rapporto con Italiano? Ad entrambi piace tenere il pallone ma lo gestite in modi diversi?

"Rispetto professionale, allenatore che sta facendo molto bene da tempo, le sue squadre mettono in difficoltà la squadra avversaria, alzando i terzini sia dentro che fuori dal campo, mettono in grossa difficoltà gli avversari.. quando crossano attaccano bene l'area. È una squadra molto pericolosa, tanti cambi di gioco, con i centrali cercano molto di attirare l'avversario per cambiare lato, tanto gioco interno perché hanno qualità, noi pensiamo a quello che dobbiamo fare, sapendo che nella fase difensiva pressano uno-uno non lasciando tempo di gioco, pensiamo a quello che serve per fare una grande prestazione".