T. MOTTA, Beukema coi viola ha finito per fare il terzino

Fonte: TMW

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha parlato in conferenza stampa all'antivigilia della sfida di campionato contro l'Inter, facendo un accenno anche alla gara vinta contro la Fiorentina: "Beukema contro la Fiorentina aveva finito la partita da terzino in campionato, non è il suo ruolo ma con la qualità che ha può farlo, anche altri giocatori dalla panchina possono dare il loro massimo e contribuire. Con l'Atalanta è normale soffrire, chi ha giocato dall'inizio ha fatto bene, durante i 90' abbiamo fatto la partita per avere il risultato per cui abbiamo combattuto e giocato, ma resta nel passato, dal giorno dopo pensavamo già all'Inter.

Valore del gruppo importante, tutti si allenano bene, per aiutare la squadra e questo fa sì che si fanno partite come a Bergamo".