SVILAR, Ha convinto anche a Firenze: sarà lui il titolare?

L'esplosione di Mile Svilar è un doppio vantaggio per la Roma. Non solo per la stagione in corso, con il portiere giallorosso diventato protagonista fra i pali con l'arrivo di De Rossi, ma anche per il futuro. Come scrive Il Corriere dello Sport molto dipendere da come si concluderà la stagione con la Roma: non gli si potrà chiedere sempre di parare i rigori, come fatto in Europa League contro il Feyenoord e nell'ultimo turno in Serie A contro la Fiorentina, ma De Rossi si accontenterebbe di un rendimento costante, di un portiere che non crei problemi alla squadra e che trasmetta sicurezza alla difesa.

Da questo punto di vista Svilar sta dimostrando di essere molto solido. E con la sua continuità forse ha risolto un problema al direttore sportivo che verrà: sul mercato per la prossima stagione servirà forse un secondo portiere che sostituisca Rui Patricio, in scadenza di contratto, e non un titolare.