SUPERCOPPA, Inter e Lazio partono domani

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Solo domani inizierà l'avventura dell'Inter e della Lazio in Arabia dove giocheranno la seconda semifinale venerdì. Per quanto riguarda l'Inter oggi è libera mentre domani si allena per poi partire alle 15 in charter da Malpensa: atterraggio previsto a Riyad in tarda serata, dopo un volo di circa sei ore. La base sarà la stessa del 2023: scelto l'hotel dell'anno scorso. Il giorno dopo in programma la prima seduta di pomeriggio mentre giovedì ci sarà anche la conferenza pre-gara.

La Lazio questa mattina è tornata in campo per una seduta che, per chi ha giocato ieri, è stata di scarico. La partenza per Riyad appunto è prevista per domani.