STANKOVIC, Il 5-0? Volevo sprofondare dalla vergogna

Ai microfoni di Dazn si è così espresso il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic, sul 5-0 incassato contro la Fiorentina: "Certi risultati ti fanno crollare il mondo addosso, per me era la prima volta anche se, preciso, non è successo niente... Nessun gossip. Volevo scappare e nascondermi, perché non sono abituato a perdere così. La Samp non può perdere in questa maniera, volevo sprofondare dalla vergogna. Dopodiché mi sono già chiarito con la squadra, avanti fino alla fine".