STANKOVIC, Dispiaciuto per Nico. Stimo tanto Italiano

In conferenza stampa nel post partita di Ferencvaros-Fiorentina, il tecnico del club ungherese, Dejan Stankovic, ha elogiato la Fiorentina e il mister Vincenzo Italiano. Queste le sue dichiarazioni: “Il passaggio del turno era un obiettivo importante per noi e per i nostri tifosi. Sono fiero dei miei ragazzi. Abbiamo giocato 33 partite, che in Ungheria è un campionato intero, e noi lo abbiamo fatto in cinque mesi. Siamo a buon punto, sono fiducioso e fiero di come stiamo lavorando e di come stiamo difendendo questi colori. Può piacere o no, ma rimaniamo la squadra da battere”.

Sulla gara di stasera e sull’infortunio di Nico: “Prima di tutto vengono i giocatori e Nico io lo stimo da paura. La Fiorentina ha fatto un capolavoro a tenerlo e blindarlo, perché fa entrambe le fasi in modo eccellente, fa la differenza. Mi dispiace per lui. Gli auguro di tornare il prima possibile. È l’anima di questa Fiorentina. È un giocatore che dà tutto, si sacrifica, penso che i suoi compagni gli vogliano bene. Avere un giocatore così in squadra è molto bello. Sono felice perché conosco il calcio italiano e so quanto è difficile, per questo sono fiero dei miei ragazzi, che hanno ottenuto due risultati positivi contro la finalista dell’anno scorso. So quanto lavoro c’è dietro, Italiano ci mette l’anima e uscire non sconfitti in due partite, creando anche qualche occasione e mettendo in difficoltà la Viola fino a che avevamo fiato, è veramente importante. Si vede la differenza dopo il sessantesimo, sarei potuto entrare in campo anche io (ride n.d.r), ma è un dato di fatto. I miei giocatori hanno dato l’anima, eravamo in difficoltà netta. Non cerco scuse, avevo undici giocatori pochi giorni fa in allenamento. Abbiamo lottato contro una grande squadra come la Fiorentina”.

Sta facendo qualcosa in più la Fiorentina rispetto al suo standard?

“Lo avrete percepito sicuramente, io stimo tanto e seguo tanto il lavoro di Italiano. C’è molto di suo in questa Fiorentina, ma è anche importante avere un gruppo che ti segue e che crede in quello che fai. Secondo me sono un ottimo gruppo, possono lottare per arrivare tra le prime quattro del campionato in Serie A e arrivare infondo anche in Europa”.

Puó il Ferencvaros ripetere il percorso fatto dalla Fiorentina durante la scorsa stagione?

“Io non mi illudo, non voglio sognare. Credo nel gruppo, nel lavoro, nella lealtà e nell'onesta e quando hai questi valori puoi anche sperare. Noi siamo qua per affrontare partita dopo partita, saremo pronti”.

Cosa serve per mantenere alta la tensione visto il numero elevato di gare?

“Per prima cosa, penso che il calcio sia molto cambiato rispetto al 2009. Adesso si gioca molto di più e i ritmi sono più elevati, c’è un dispendio di energie superiore. Parlavo con Italiano lo scorso anno, e gli dicevo che avrebbe dovuto coccolare e parlare con i giocatori, perché non sai come potrebbero reagire all’elevato numero di partite e al percorso che stanno compiendo. Devi trovare il modo di gestire il gruppo nel miglior molto possibile, toccando i tasti giusti di ogni singolo giocatore. Dal mio punto di vista lo faceva un uomo per noi nel 2009/2010.