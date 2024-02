SOULE, Va in doppia cifra ed entra nella storia del Frosinone

FirenzeViola.it

Domenica prossima al Franchi arriva il Frosinone arrabbiato per la sconfitta con il Milan, nonostante i gol di Soule e Mazzitelli. La Fiorentina dovrà fare particolare attenzione al giocatore di proprietà della Juve, che già all'andata aveva riacciuffato i viola (1-1 dopo il vantaggio di Nico) e che stasera ha segnato il suo gol numero 10, confermandosi in continuità di rendimento e reti.

Con questo gol è entrato anche nella storia del Frosinone, essendo il primo giocatore andare in doppia cifra in serie A. Prima di lui Daniel Ciofani e Federico Dionisi si fermarono a quota 9 nella stagione d'esordio dei ciociari in A mentre nella seconda, quella del 2018/19, Camillo Ciano si fermò a 7.