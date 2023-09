SOULE', Qui a Frosinone ho trovato una famiglia

FirenzeViola.it

Prossimo avversario dei viola, l'esterno del Frosinone Matias Soulè ha parlato a Skysport della sua nuova avventura in Ciociaria: "Penso stia andando molto bene. Nei primi giorni ero un po’ stanco per la grande intensità degli allenamenti. Ora molto meglio. Ho trovato casa, con me c’è la mia famiglia che era a Torino. Ho un ottimo rapporto con i miei compagni, il mister e lo staff.

Ripeto, sto molto bene. Ovviamente la struttura rispetto a quella di Torino è molto diversa. Ma anche alla Juventus eravamo come in una famiglia, mi trovavo bene con tutti. Qui al Frosinone è come se fossimo in una famiglia più piccola, tutti abbiamo lo stesso obiettivo che ci fa stare in campo uniti e forti".