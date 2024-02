SOULÉ, Avverte: "Prima o poi 3 punti anche fuori casa"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica contro il Milan è entrato nella storia del Frosinone andando in doppia cifra: Soulé è il primo giocatore a farlo in una stagione di serie A (questa è la terza per i ciociari). Domenica la Fiorentina è consapevole di dover marcare a vista il giocatore offensivo di proprietà della Juventus che, in una intervista ieri ha avvertito i viola: "In casa sentiamo la spinta di questo pubblico meraviglioso. A Firenze sarà una partita durissima, sono fortissimi. Però, chissà, prima o poi arriveranno anche questi benedetti tre punti fuori…”. Il Frosinone infatti fuori casa non ha mai vinto.

Un'attenzione particolare anche perché l'italo-argentino è primo in A per dribbling riusciti, ben 70. Merito anche di Di Francesco: "Soprattutto - ha detto ancora il giocatore nell'intervista - Mi lascia tanta libertà in campo. Come avete visto, proviamo sempre a giocare contro chiunque come mi aveva detto al telefono prima di venire, anche per questo ho accettato”.