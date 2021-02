SKRINIAR, Vogliamo migliorare e puntare a scudetto

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, KOKORIN CI SARÀ CON L'INTER: C'È IL TRANSFER Buone notizie per la Fiorentina, che potrà contare sull'attaccante russo Aleksandr Kokorin già dalla prossima partita di campionato, venerdì sera contro l'Inter. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, infatti, è appena arrivato il... Buone notizie per la Fiorentina, che potrà contare sull'attaccante russo Aleksandr Kokorin già dalla prossima partita di campionato, venerdì sera contro l'Inter. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, infatti, è appena arrivato il... NOTIZIE DI FV PRIMAVERA, 2-1 AL MILAN: ORA AI QUARTI LA JUVENTUS Finisce per 2-1 la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera tra la Fiorentina e il Milan: un successo importante per la squadra di Aquilani (sotto gli occhi di Commisso, Pradè e Prandelli) che permette così ai viola di avanzare nel tabellone e di... Finisce per 2-1 la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera tra la Fiorentina e il Milan: un successo importante per la squadra di Aquilani (sotto gli occhi di Commisso, Pradè e Prandelli) che permette così ai viola di avanzare nel tabellone e di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 03 febbraio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi