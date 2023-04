SKORAS (LECH), Gare come con i viola danno più stimoli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Michal Skoras, esterno d’attacco del Lech Poznan, ai canali ufficiali del club polacco ha detto la sua in vista del match con la Fiorentina: “Siamo carichi, gare come quelle con la Fiorentina o come col Villarreal danno tanti stimoli in più del solito. In Conference abbiamo fatto tanta strada, ma abbiamo ancora fame di vittorie. Giovedì entreremo in campo e mostreremo tutto il nostro valore”.