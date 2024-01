SENSI, Vicino al Leicester. A Firenze l'ultima con l'Inter

FirenzeViola.it

Secondo quanto riportato da SkySport, Stefano Sensi è pronto a lasciare l'Inter per dirigersi in Inghilterra, più precisamente al Leicester. Il club britannico ha formalizzato nelle ultime ore alla società meneghina un'offerta ufficiale da circa 3 milioni di euro tra parte fissa e bonus. L'operazione è in dirittura d'arrivo anche se il centrocampista, viste le pesanti assenze di Barella e Calhanoglu, sarà regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida di domani sera contro la Fiorentina. Dopo la partita, dalle prime ore di settimana prossima, l'ex Sassuolo volerà in Inghilterra.