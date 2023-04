SENSI, Nuovo stop: out al 30' con l'Inter. Coi Viola...

FirenzeViola.it

Nuovo stop per Stefano Sensi: alla mezz'ora di Inter-Monza, che lo vedeva affrontare il suo passato e anche il suo futuro, dato che Sensi è in prestito al Monza dall'Inter, il centrocampista di Palladino si è fermato chiedendo subito il cambio. Da capire l'entità del problema accusato, anche in vista della sfida di domenica prossima contro la Fiorentina. Al suo posto dentro Caprari nelle fila dei brianzoli. Da segnalare gli applausi di buona parte del pubblico del Mezza nei confronti del giocatore, non nuovo a problemi fisici.