SASSUOLO, Oggi c'è la Coppa: Berardi va in panchina

NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA La Fiorentina ha ripreso il suo lavoro in vista del Sassuolo e oggi si ritroverà alle ore 14:30 al Viola Park per la seduta pomeridiana. Da valutare le condizioni di alcuni calciatori, in particolare Sottil alle prese con un infortunio ancora tutto da valutare, anche... La Fiorentina ha ripreso il suo lavoro in vista del Sassuolo e oggi si ritroverà alle ore 14:30 al Viola Park per la seduta pomeridiana. Da valutare le condizioni di alcuni calciatori, in particolare Sottil alle prese con un infortunio ancora tutto da valutare, anche... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 03 gennaio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi