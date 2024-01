SASSUOLO, Gennaio intenso con Viola, Juve e Atalanta

NOTIZIE DI FV TOP FV, RANIERI STRAVINCE COL TORINO. TERRACCIANO SECONDO Per i lettori di FirenzeViola.it è stato, per distacco, Luca Ranieri il migliore in campo nella vittoria della Fiorentina contro il Torino. Su una base di 1717 voti, il centrale (autore del gol vittoria) è stato scelto da ben 1167 tifosi. Seconda piazzola del... Per i lettori di FirenzeViola.it è stato, per distacco, Luca Ranieri il migliore in campo nella vittoria della Fiorentina contro il Torino. Su una base di 1717 voti, il centrale (autore del gol vittoria) è stato scelto da ben 1167 tifosi. Seconda piazzola del... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 01 gennaio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi