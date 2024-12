SANCHEZ, Coi viola sarà dura: dovremo dare il massimo

FirenzeViola.it

Il fantasista dell’Udinese Alexis Sanchez ha parlato ai microfoni di TV12 in vista del posticipo di domani tra Fiorentina e i friulani. Il cileno, rientrato da poco da un lungo infortunio, ha parlato prima del suo stato di forma e della sfida contro i viola. Queste le sue parole da TuttoUdinese: “Sono molto contento di essere tornato in campo dopo tanto tempo. Dobbiamo continuare a lavorare di più e tornare a vincere come ho sempre fatto qua a Udine. Io sono in forma e sono pronto per giocare, ma decide il mister.

Mi manca solo giocare per trovare il ritmo giusto. La Fiorentina sta facendo bene e sarà difficile giocare contro di loro lunedì. Dovremo essere concentrati e dare ognuno di noi il massimo perché abbiamo calciatori forti”.