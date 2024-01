SALERNITANA, Per il dopo Mazzocchi piace Zortea

Fonte: TMW

Nadir Zortea è uno dei nomi valutato dalla Salernitana per sostituire Pasquale Mazzocchi. Il terzino dell'Atalanta è già stato proprio in Campania, due stagioni or sono, disputando un discreto campionato. Ventinove presenze di cui tredici da titolare, con una rete segnata.

Zortea potrebbe essere quindi la pedina giusta, ma ci sono due ostacoli per eventuale ritorno: il primo è che c'è già un accordo di massima fra la stessa Atalanta e il Frosinone che da giorni sta cercando di prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Il pressing è molto alto ma non c'è ancora stato il via libera anche per la sfilza di impegni che attende i nerazzurri fra Serie A e Coppa Italia.