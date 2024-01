SALERNITANA, In sette verso la cessione a gennaio

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il ritorno di Walter Sabatini a Salerno sembra aver portato un ritrovato entusiasmo, non a caso è anche arrivata l'importantissima vittoria contro l'Hellas Verona. Per risollevare le sorti dei suoi, inoltre, il direttore sportivo perugino ha promesso una vera e propria rivoluzione nel corso della prossima sessione di mercato che potrebbe portare addirittura alla cessione di sette giocatori. Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport-Stadio, in uscita ci sono i profili di Dylan Bronn, Junior Sambia, Erik Botheim, Trivante Stewart e Agustin Martegani, a cui potrebbero aggiungersi quelli di Jovane Cabral e Matteo Lovato.