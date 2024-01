SALERNITANA, Dopo Pierozzi fatta per l’arrivo di Zanoli

FirenzeViola.it

Non solo Niccolò Pierozzi per la corsia destra della Salernitana. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo aver ufficializzato il terzino della Fiorentina, il club campano, molto attivo sul mercato, è vicino a chiudere la trattativa con il Napoli per Alessandro Zanoli, esterno classe 2000 che completerebbe la fascia dei granata per la seconda parte della stagione, quando la squadra dovrà cercare la salvezza.