RUGGERI, Una fortuna essere allenati da Gasperini

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Ruggeri, difensore dell'Atalanta e dell'Italia Under 21, ha rilasciato un'intervista a Italpress in cui ha parlato del suo allenatore e non solo. Ecco le sue parole: "Sicuramente ho iniziato bene il campionato, è una cosa fondamentale. La mia forza e la mia fortuna è di avere un allenatore, Gasperini, che lavora molto sulla parte fisica. Questo è importantissimo perché quest’anno avremo tante partite ravvicinate e questo fatto farà la differenza".

Il classe 2002 inoltre è nativo di San Giovanni Bianco, come il capitano viola Davide Astori: "So che sono nato in una terra che ha già dato grandi difensori alla Serie A. E’ un traguardo bellissimo per me giocare nell’Atalanta perché sono partito fin da bambino a fare la scuola calcio nel mio paese e poi tramite mio papà e la passione che avevo, ho avuto la fortuna di essere visto da un osservatore bergamasco e da lì poi ho fatto tutto il settore giovanile. I miei genitori mi sono sempre stati vicini e mi hanno sempre dato la possibilità di potermi allenare nell’Atalanta. Se sono qui adesso è perché ho avuto questo loro sostegno, il club poi mi ha dato una possibilità ed io l’ho sfruttata al meglio".