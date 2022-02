(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Dopo Zaniolo ed El Shaarawy, Mourinho in attacco recupera anche Shomurodov. L'attaccante uzbeko è tornato oggi a lavorare in gruppo e domenica sarà convocato per la gara contro lo Spezia. In difesa, invece, il rientro di Mancini riporterà lo Special One a schierarsi di nuovo con la difesa a 3. (ANSA).