ROMA, Per De Rossi dubbio Paredes. Pronto Bove

La Roma viaggia sulle ali dell'entusiasmo e si prepara alla trasferta di Firenze contro la Fiorentina in programma per domenica sera allo stadio Artemio Franchi. Con Pellegrini e Cristante che partiranno certamente dall'inizio, l'unica incertezza in mediana è rappresentata da Leandro Paredes, visto che l'argentino è in dubbio. Ieri sera è uscito dal campo con i crampi e ha accusato qualche dolore muscolare di troppo, con De Rossi che potrebbe dunque fermarlo, anche perché il campione del Mondo 2022 con l'Argentina, ha giocato sopra il dolore. In caso di fortfait di Paredes il giocatore maggiormente indiziato a prendere il suo posto è Edoardo Bove.