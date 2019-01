ROMA, La carica di Totti: "Forza, sono con voi"

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Sempre con voi...fino alla fine". All'indomani dell'incredibile pareggio subito in rimonta dalla Roma a Bergamo, Francesco Totti si schiera al fianco di squadra e allenatore con un post sul suo account ufficiale di Instagram. Il dirigente e storico capitano ha pubblicato una foto scattata a bordo campo a Trigoria con sullo sfondo i giocatori che si allenano agli ordini di Di Francesco. La 'carezza' di Totti al gruppo si chiude con un "Forza ragazzi", anche in vista del prossimo delicato impegno. Per i giallorossi infatti sarà fondamentale voltare subito pagina dopo il 3-3 contro l'Atalanta anche perché tra 48 ore è in programma un appuntamento da non fallire, ovvero la sfida da dentro o fuori con la Fiorentina nei quarti di finale di Coppa Italia.