FirenzeViola.it

Il Rapid Vienna ha giocato questo pomeriggio in campionato contro il BW Linz. Gli eurorivali della Fiorentina hanno stravinto in trasferta per 0-4 grazie ai gol di Burgstaller (doppietta), Querfeld, Bajic e Mayulu. Per i prossimi avversari dei Viola si tratta del secondo 5-0 consecutivo dopo quello in Conference contro il Debrecen.