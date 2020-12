QUI ZINGONIA, Ripresa oggi: a parte Pasalic e Caldara

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PER CASTRO UNA FORTE BOTTA. OGGI TERAPIE Novità sull'infortunio di Gaetano Castrovilli, uscito ieri anzitempo dal campo contro il Genoa. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, si tratterebbe solamente di una forte botta. Il classe '97 infatti si sta già sottoponendo a terapie per cercare... Novità sull'infortunio di Gaetano Castrovilli, uscito ieri anzitempo dal campo contro il Genoa. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, si tratterebbe solamente di una forte botta. Il classe '97 infatti si sta già sottoponendo a terapie per cercare... NOTIZIE DI FV ROSSI, BARONE E ANTOGNONI SARANNO AL FUNERALE La Fiorentina non ha mancato di omaggiare Paolo Rossi e di ricordare l'ex Campione del Mondo. Per questo domani, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it anche Joe Barone, Giancarlo Antognoni e il responsabile della comunicazione, Alessandro Ferrari, saranno presenti... La Fiorentina non ha mancato di omaggiare Paolo Rossi e di ricordare l'ex Campione del Mondo. Per questo domani, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it anche Joe Barone, Giancarlo Antognoni e il responsabile della comunicazione, Alessandro Ferrari, saranno presenti... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 12 dicembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi