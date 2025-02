Qui Verona, il probabile undici di Zanetti. Ancora titolare Valentini

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, in vista del match Verona-Fiorentina, fa il punto della situazione anche in casa gialloblu. I veneti contro i gigliati cercheranno di rompere un tabù Bentegodi che dura da ormai quasi 4 mesi, quando, il 3 novembre, batterono la Roma per 3-2. Da quel momento un pareggio contro l'Udinese e cinque sconfitte con 18 gol subiti e solo uno segnato.

Venendo alle scelte di formazione, Zanetti non potrà contare sugli infortunati Tengstedt e Serdar e sullo squalificato Bradaric. Davanti a Montipò confermato il calciatore di proprietà della Fiorentina, in prestito all'Hellas, Valentini sul centro sinistra, con Dawidowicz a destra e uno tra Coppola e un altro ex come Ghilardi in mezzo. in mediana dovrebbero agire Niasse e Duda con Kastanos più avanzato, mentre sulle corsie esterne ci saranno Tchatchoua, spostato a sinistra, e Oyegoke a destra. Davanti, accanto a Sarr che svolgerà il ruolo di punto di riferimento odffensivo, ci sarà Suslov.