QUI UDINESE, Pereyra e quel "mal di Fiorentina": il dato

Fonte: tuttoudinese.it

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mal di Fiorentina per il Tucu. Non si tratta di un'intolleranza alimentare, ma di un problema realizzativo. Tra le squadre contro cui Roberto Pereyra non ha ancora segnato alcuna rete in Serie A, la Fiorentina è la seconda affrontata più volte (11): solo contro il Genoa l’argentino conta più sfide (12) senza nessuna marcatura nel massimo campionato. 3 gol e 3 assist in 15 partite per ora per il Tucu che ha fatto la differenza regalando anche la prima vittoria in questa stagione all'Udinese. Ora l'occasione per togliere lo zero dalla casella gol contro la Fiorentina, una delle squadre più in forma d'Italia.